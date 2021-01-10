عشر وحدات لصناعة السجاد اليدوي في السويداء بأفضل المواصفات والتصاميم

بينت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء أن دائرة التنمية الريفية عملت على إعادة العمل في عشر وحدات إرشادية لصناعة السجاد اليدوي خلال العام الماضي ، وتم إنتاج مائة متر مربع من السجاد الذي ينتج بأفضل المواصفات والتصاميم ، وإقامة دورتين لصناعة السجاد اليدوي لعدد من المنتسبات لمدة ستة أشهر ، ودورات إعادة تدوير الألبسة والأحذية وحفظ المونة وصناعة القش والكمامات ، وإقامة دورة تأهيل لعاملات وحدات الصناعات الريفية في الكروشيه والتطريز تمهيدا لإقامة دورات للنساء الريفيات .كما انطلق العمل في مركز تمكين الشباب مطلع العام 2020 حيث نفذت دورات تدريبية في العديد من المجالات منها غرافيك ديزاين ودبلوم التسويق وتصميم مواقع ويب وورشات المهارات الوظيفية و المحاسبة وعلوم الروبوتيك وورشات ريادة الأعمال ومهارات سوق العمل وورشة فن التمثيل ودورات الكروشيه والتطريز و محو أمية ودبلوم انشائي ومعماري وتقليم للأشجار المثمرة ، وبلغ عدد المستفيدين منها 805 مستفيدين.



و أوضحت المديرية أنه بالنسبة لشؤون المعوقين ومعاهد الرعاية الاجتماعية فقد تم إجراء كشف من قبل لجنة منح التراخيص لعدد من المعاهد الخاصة ، وبلغ عدد بطاقات الإعاقة الممنوحة خلال العام الماضي 154 بطاقة ، والبدء بالدورات التدريبية في المعلوماتية والحلاقة النسائية بمعهد التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة والبدء بجلسات المعالجة الفيزيائية والقيام بدورات في مقر معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية وهي دورة للعاملين في معالجة النطق ودورة لتعويض الفاقد التعليمي بالمواد لكافة المراحل الدراسية والتي توقفت بسبب وباء كورونا، و القيام بالعديد من الأنشطة الاحتفالية وتوزيع الهدايا والقرطاسية والحقائب على طلاب معاهد الإعاقة السمعية والذهنية ومراكز التنمية الذهنية في شهبا والقريا ، وتنظيم العديد من المحاضرات والندوات والدورات التدريبية للغة الانكليزية في مركز ريمة حازم لرعاية الطفولة التي استهدفت النساء الريفيات بمناسبة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة .





ولفتت المديرية إلى انه تم إشهار جمعيتان ومؤسسة خاصة وبلغ عدد الفعاليات والمبادرات الطوعية والدورات التدريبية التي نفذتها الجمعيات الأهلية 20 فعالية ومبادرة ، وشاركت الجمعيات ونشاطات القطاع الأهلي بالسويداء بالاستجابة الاجتماعية الطارئة حيث تم تقديم المساعدات النقدية والعينية للمسجلين عبر الرابط الالكتروني ، وتم إدخال المعلومات الخاصة بالبوابة الالكترونية للجمعيات وعددها 94 جمعية ومؤسسة ، إضافة لبدء العمل في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء واستثماره وتقسيم العمل فيه بالشكل الأمثل مما ينعكس بالفائدة الإيجابية على العديد من شرائح المجتمع ، وهناك المركز المجتمعي في منطقتي سليم وصلخد ويهدفان الى تقديم العديد من الخدمات الطبية والنفسية والتثقيف الصحي واللياقة البدنية بالإضافة لخدمة التدريب المعلوماتي والصناعات اليدوية والخياطة والتطريز والحلاقة النسائية وصناعة المنظفات وحملات التوعية ، وبلغ عدد المستفيدين من كافة فئات المجتمع 60000 مستفيد، ومتابعة العمل بتسجيل المتعطلين عن العمل ومنح واستصدار شهادة قيد العمل حيث بلغ عدد المسجلين 7883 متعطل عن العمل ، وفي دائرة العمل الصناعي بلغ عدد الجولات التفتيشية 59 جولة بالتعاون مع نقابات اتحاد العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعدد الاستقالات العمالية 762 استقالة ،وعدد براءة الذمة والإنذارات العدلية 11 و عدد عقود العمل 27 عقد عمل.







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