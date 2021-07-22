عدوان إسرائيلي على منطقة القصير ودفاعاتنا الجوية تتصدى وتسقط معظم الصواريخ

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص واسقطت معظم الصواريخ المعادية.



وذكر مصدر عسكري في تصريح أنه ” حوالي الساعة الواحدة و13 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات”.



وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري أول أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.