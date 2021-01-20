عاصفة طرطوس تطيح بمدير فرع المواصلات الطرقية.. ومصادر أثر تكشف حجم الأضرار

طلب محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إعفاء مدير فرع المواصلات الطرقية في المحافظة، على خلفية الاختناقات والانقطاعات الطرقية التي شهدتها طرطوس إثر العاصفة المطرية، وقد تم بالفعل صدور قرار الإعفاء من قبل وزير النقل، وتكليف المهندس يقظان غانم بتسيير أمور الفرع.



وجاء طلب أبو سعدى، عقب جولة تفقدية قام بها للطرق والشوارع التي شهدت اختناقات بسبب العاصفة المطرية التي شهدتها المحافظة أمس، وشملت الجولة طريق عام صافيتا-طرطوس والشيخ سعد حيث استمع للأهالي ومطالبهم.



وكانت انقطعت طريق صافيتا – طرطوس أمس أمام الحركة المرورية نتيجة السيول الغزيرة المحملة بالحجارة والصخور القادمة من القرى الجبلية كرم بيرم والديرون، كما أغلقت عبارات التصريف بشكل كبير، قبل أن يقوم مجلس بلدة يحمور بالتعاون مع عمال البلدة بإحضار تركس و(باكر) كبيرين وفتح الطريق والعبارات وتعزيل المصارف.



كما انقطع الطريق عند مفرق دوير الشيخ سعد مقابل نقليات القدموس بالإضافة لطريق عام طرطوس الدريكيش.



أضرار العاصفة في طرطوس:



من جهته بيّن رئيس دائرة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس المهندس حيدر شاهين لمراسلة “أثر” أنه نتيجة الأحوال الجوية السائدة التي حملت هطولات مطرية غزيرة مع اشتداد سرعة الرياح، فقد تعرضت أربع قرى في ريف المحافظة لظاهرة التنين البحري التي تسببت بأضرار كبيرة في المزروعات، وخاصة الزراعات المحمية.



وأكد شاهين أن اللجان المكانية التابعة لمديرية الزراعة باشرت عملها منذ يوم أمس لحصر الأضرار، على أن تنتهي من حصر الأضرار بشكل نهائي ودقيق، الخميس القادم.



وأوضح شاهين أن التنين البحري ضرب قرى: “حريصون في ريف بانياس، وقرى الهيشة وجمّاسة ومجدلون في ريف طرطوس”.



ووفق تقدير أولي لحجم الأضرار، أشار شاهين إلى تضرر 45 بيتاً بلاستيكياً في الهيشة، وحوالي 50 بيتاً بلاستيكياً في مجدلون، 45 بيتاً بلاستيكياً في حريصون، 40 بيتاُ بلاستيكياً في جماسة.



وبيّن شاهين أن الأضرار التي أصابت القرى جسيمة، وتراوحت بين الجزئية في بعض الأماكن حيث تضررت المزروعات وشرائح النايلون، وكاملة في بعض الأماكن حيث تضررت المزروعات بالإضافة لشرائح النايلون مع الهيكل.





صفاء علي