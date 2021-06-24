طهران تكشف عن اتفاق مبدأي مع واشنطن

أعلنت الرئاسة الإيرانية عن التوصل إلى اتفاق مبدأي مع الولايات المتحدة، يقضي برفع بعض العقوبات المفروضة على إيران.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محمود واعظي، رئيس مكتب روحاني، قوله إنه "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".



وكشف واعظي أن واشنطن سترفع حوالي 1040 من العقوبات بموجب الاتفاق، كما سيتم رفع العقوبات عن أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من خامنئي.



وكان مسؤولون إيرانيون أكدوا بأن الولايات المتحدة مستعدة لتنازلات كبيرة خلال المفاوضات التي تجري في فيينا منذ نيسان، فيما قال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أن الجولة الأخيرة في فيينا ستكون حاسمة.



وقال روحاني، في وقت سابق اليوم، إنه "يمكن لطهران منذ اليوم، منح الصلاحيات لكبير المفاوضين، عباس عراقجي، ليذهب إلى فيينا ويوقع الاتفاق لإلغاء العقوبات".