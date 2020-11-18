طهران تصف المسؤولين السعوديين بالمخادعين

ردت طهران للمرة الأولى على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير"، بشأن أن بلاده لها الحق في التسلح النووي إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من ذلك.



وفي هذا الصدد، قال المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب آبادي"، بأنه على السعودية عدم إلقاء ممارساتها الخاطئة على عاتق الآخرين.



وكتب غريب آبادي في تغريدة له "تويتر" : "إن اتهام الآخرين وإثارة الخوف منهم أسلوبان كلاسيكيان يستخدمهما المخادعون دوماً"، وفقاً لوكالة أرنا.



وأضاف آبادي مخاطباً المسؤولين السعوديين: "إن كنتم تسعون وراء برنامج للسلاح النووي أو ذريعة لتبرير عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نظام ضماناتكم البالي، فتحلوا على الأقل بالشهامة اللازمة".



وكان الجبير قد ذكر أن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة، وذلك خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية.