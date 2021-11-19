طفل سوري يفارق الحياة على حدود بيلاروسيا

توفي طفل سوري يبلغ من العمر عاما واحدا في غابة على الحدود البولندية البيلاروسية.



وجاء ذلك في تغريدة للمركز البولندي لمؤسسة المعونة الدولية على “تويتر”مساء الخميس.



وقال المركز البولندي: “بعد الساعة 02:26 (04:26 بتوقيت موسكو) تلقينا رسالة مفادها أن شخصا واحدا على الأقل موجود الآن في الغابة يحتاج إلى مساعدة طبية”.



وحسب رجال الإنقاذ، اتضح أن ثلاثة أشخاص بحاجة للمساعدة.



وقال المركز: “مكثوا في الغابة لمدة 1.5 شهر.. الطفل كان يعاني من آلام شديدة في البطن، ومصابا بالجفاف، وإلى جانبه كان زوجان سوريان بحاجة للمساعدة.. الرجل مصاب بتمزق في ذراعه والمرأة مصابة بطعنة في أسفل ساقها”.



وخلال العام الحالي، منع حرس الحدود البولنديون أكثر من 35 ألف محاولة لعبور الحدود عبر بيلاروس بشكل غير قانوني، وهو ما يزيد 370 مرة عن العام الماضي.



وفي 8 نوفمبر تصاعد الموقف بشكل حاد حيث اقترب عدة آلاف من المهاجرين من الحدود بشكل دوري وفي مجموعات كبيرة محاولين اختراق الحواجز ودخول أراضي بولندا.