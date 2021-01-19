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طبيب روسي يتحدث عن أنواع صلع لا شفاء منها

تحدث الطبيب والإعلامي الروسي المعروف، ألكسندر مياسنيكوف، عن حالات الصلع التي لا يمكن الشفاء منها. وذلك في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية الروسية.

وقال:" ليس هناك علاج فعال ضد الميل الوراثي إلى ضعف وتساقط الشعر، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لعلاج الميل المذكور هو زرع الشعر. واستبعد الطبيب وجود دواء ما بمقدوره المساعدة في الشفاء من هذا المرض الوراثي.

مع ذلك فإن هناك، حسب مياسنيكوف، أسبابا أخرى لتساقط الشعر غير الميل الوراثي، وبينها الإجهاد ونقص الحديد في جسم الإنسان أو مرض الغدة الدرقية. و يمكن التخلص من تساقط الشعر الذي سببته الأمراض المذكورة عن طريق علاجها الفعال. وأضاف أن الالتهابات الفطرية للرأس التي تسبب تساقط الشعر يمكن الشفاء منها أيضا.

يذكر أن العلماء اكتشفوا في وقت سابق أن مستخلص البرسيم الأحمريعتبر وسيلة فعالة للحيلولة دون تساقط الشعر لدى الرجال. وقد ظهر نمو الشعر لدى 13% من الرجال المشاركين في تجربة تعاطي مستخلص البرسيم الأحمر. وسجل العلماء كذلك تباطؤ عملية تساقط الشعر لدى 29% من المشاركين في التجربة. 

 



المصدر: كومسومولسكايا برافدا