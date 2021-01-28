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ضمن أول مركز تجاري إيراني في سوريا.. استثمارات وفرص اقتصادية مطلع شباط

ينطلق مطلع شهر شباط المقبل، الملتقى الاقتصادي الإيراني السوري الأول في المنطقة الحرة في دمشق ضمن أول مركز تجاري إيراني في سوريا.

وأصدر مركز “تجارة إيرانيان” الموجود في المنطقة الحرة بدمشق وهو المبنى الذي سينعقد الملتقى فيه، بياناً أعلن فيه أن الملتقى سيعقد يوم الأربعاء المقبل، بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية واقتصادية من البلدين.

والهدف من الملتقى بحسب البيان، تطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران، ويتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة واتحادي غرف الصناعة والتجارة في سوريا والمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

بدوره أعلن أيضاً رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش عن التحضير للملتقى، مبيناً أن الهدف منه تشجيع إقامة استثمارات في سوريا ولاسيما بمرحلة إعادة الإعمار.

كما كشف درويش عن تحضيرات لإقامة معرضين للمنتجات السورية في طهران على مدار عام كامل، وفي الوقت نفسه سيتم عرض المنتجات الإيرانية في سوريا ولاسيما ضمن المناطق الحرة.

يذكر أن مركز تجارة “إيرانيان” تم تدشينه في تشرين الأول 2020، في المنطقة التجارية الحرّة بدمشق، ليكون أول مركز تجاري إيراني في سوريا، بمساحة أربعة آلاف متر مربّع ويتألف من 12 طابق، ويتميز بموقع نشط لوجود الشركات الإيرانية والأنشطة الاقتصادية بحسب ما أفاد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة كيوان كاشفي.

وسبق وأبدت طهران رغبتها بمثل هذه الاستثمارات في سوريا، خاصة عند الدخول بمرحلة إعادة الإعمار.