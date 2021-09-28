ضبوطات لرقابة درر الزور

ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام الهزاع أن دوريات المديرية ضبطت بالتعاون مع قسم شرطة حي الثورة سيارة تحمل كميات من المواد الإغاثية عائدة لأربعة اشخاص يقومون بالإتجار بهذه المواد التي شملت 360 كغ من الدقيق الاغاثي و240 كغ من الحمص و45 كغ من البرغل و55 كغ من الأرز و158 كغ من العدس حيث تم تنظيم الضبوط التموينية بحقهم بمخالفة الاتجار بالمواد الإغاثية وإحالتهم موجوداً الى القضاء ومصادرة المواد وحجز السيارة اصولا .



كما قامت دوريات حماية المستهلك في المديرية بتنظيم 13 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الفعاليات التجارية في المحافظة وشملت الضبوط إبراز فواتير غير نظامية وسوء إنتاج مادة الخبز ونقص في وزن الربطات وعدم التقيد بمواعيد العمل لعدد من المخابز ، وعدم وجود مسبر مؤشر ولوحات تعريف في عدد من محطات الوقود وحيازة كريم ثوم مصنع يدوياً في أحد المطاعم .