ضبط 8 أطنان طحين مهرب بريف دمشق تستخدم بصناعة الخبز السياحي

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق مستودعين يحتويان طحيناً تموينياً مهرباً ضمن بلدة عين ترما.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو إنه تم ضبط 8 أطنان من الدقيق التمويني ضمن مستودعين في بلدة عين ترما" مشيراً إلى أن الكمية المضبوطة مهربة من أحد المخابز التموينية.



وبين سلاخو أن الطحين المضبوط كان يتم استخدامه في صناعة الخبز السياحي، موضحاً أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وتسليم المادة للمؤسسة السورية للحبوب وإحالة المخالف إلى القضاء أصولاً.