ضبط 20 طناً من السكر بحوزة تاجر جملة يبيعها بزيادة ٧٠٠ ليرة بريف دمشق

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو أن عناصر الرقابة نظمت /76ضبطا تموينيا منها ضبط تاجر جملة لمادة السكر في منطقة جرمانا و بحوزته /٢٠/ طن سكر أبيض يقوم بتوزيعها بأسعار أعلى من الأسعار المحددة بزيادة قدرها 700 ليرة وذلك بقصد إحداث تأثير في تموين السوق.



وذكر سلاخو انه تم حجز الكمية وتسليمها إلى السورية للتجارة واكد ان الضبوط طالت ايضا محطة محروقات في منطقة العتيبة بمخالفة تجميع البطاقات الذكية ونقص بالكيل و/ 4/ أفران في مناطق يبرود وحرنة والرحيبة والعتيبة بمخالفات سوء صناعة الخبز ونقص الوزن والبيع بسعر زائد وكذلك معتمدين خبز في بيت تيما يتقاضون زيادة بالأسعار وشملت ايضا موزعي غاز في الرحيبة وعكوبر وكفر حور وحفير التحتا وصحنايا ويبرود بمخالفات تقاضي سعر زائد .





وفي ذات السياق اشار سلاخو الى ان بقية الضبوط تنوعت ما بين مخالفات إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات وإعطاء فواتير غير نظامية وحيازة مواد منتهية الصلاحية والبيع بسعر زائد ومواد مجهولة المصدر.