ضبط معمل يستخدم مواد مضرة بالصحة في صناعة الألبان والأجبان بمدينة اللاذقية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية معملاً لتصنيع الألبان والأجبان يقوم باستخدام مواد مضرة بالصحة.



وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية سامر السوسي “إن المديرية ضبطت و لليوم الثاني على التوالي، معملا لتصنيع الألبان والأجبان في مدينة اللاذقية العائد للمدعو /ب.خ/”.



وأوضح السوسي أن “المعمل يقع خلف محطة القطار وهو يستخدم مادة حليب البودرة وزبدة نباتية بالإضافة لمواد كربونات الصوديوم و كربونات الكالسيوم بصناعة الألبان والأجبان ويعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة “



وتابع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم تشميع المنشاة وسحب عينات لتحليلها وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.





الجدير بالذكر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية ضبطت يوم السبت معملا لتصنيع الألبان والأجبان في قرية العيسوية كان يستخدم مواد مضرة بالصحة.