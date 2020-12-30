صحيفة عبرية: "سياح إسرائيليون يسرقون فنادق دبي"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ "السياح الإسرائيليين الذين يزورون دبي، يسرقون الأغراض من غرف الفنادق التي يقضون بها إجازاتهم".



ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "أزور الإمارات منذ سنوات عديدة، حيث أقوم بأعمال تجارية هناك، وفي الشهر الماضي وصلت إلى الفندق المعتاد الذي كنت أقيم فيه".



وأضاف: "شعرت بالفزع عندما وجدت في بهو الفندق إسرائيليين، يتم فتح حقائبهم قبل تسجيل المغادرة للبحث عن أشياء مسروقة من الغرف".



وتابع بقوله: "رأيت مجموعة من الشباب وقد كدسوا المناشف وغلاية في حقائبهم، كما تم العثور في حقيبة سائحة إسرائيلية أخرى بالفندق ذاته على مصباح، لا يتعدى سعره بضعة شواكل".



في المقابل، قال مدير أحد الفنادق في محيط برج خليفة للصحيفة: "نستضيف مئات السياح من جميع دول العالم، بعضهم يحدث مشاكل، لكننا لم نشاهد من قبل سرقة الأغراض".



وأردف المدير بقوله: "في الآونة الأخيرة رأينا سياحاً إسرائيليين يأتون إلى الفندق ويكدسون في الحقائب كل ما تقع عليه أيديهم، يسرقون المناشف، وأكياس شاي وقهوة وحتى المصابيح".