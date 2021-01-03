صحيفة: دلائل تؤكد زيارة نتنياهو للسعودية

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أشار إلى زيارته للسعودية خلال اجتماع مغلق لحزب الليكود ليل أمس السبت.



ونقلت الصحيفة عن مصادر، تأكيدها أنّ "نتنياهو التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية الشهر الماضي".



وتشير الصحيفة إلى أن نتنياهو قال في الاجتماع، "لقد زرت مؤخراً دولاً عربية أخرى، وكما أنني لم أستطع التحدث (مسبقاً) عن الإمارات لا يمكنني التحدث الآن".



وكان نتنياهو يرد على سؤال حول ما إذا كانت "إسرائيل" تنوي تطبيع العلاقات مع إقليم كردستان العراق.



وترجح الصحيفة أن البلد المقصود في كلام نتنياهو هو السعودية، إذ "لم يتم الإعلان عن أي رحلات أخرى قام بها نتنياهو إلى الدول العربية، بخلاف زيارته إلى السعودية".



يشار إلى أن السعودية، نفت عبر وزير خارجيتها فيصل بن فرحان في أواخر تشرين الثاني الماضي، عقد أي اجتماع بين نتنياهو وبن سلمان، بتغردية نشرها بعد ساعات على إعلان مصادر، عن زيارة سرية قام بها رئيس وزراء الاحتلال إلى السعودية.



وكانت إذاعة جيش الاحتلال، قد أعلنت عن أنّ نتنياهو قد التقى ولي العهد السعودي في مدينة نيوم السعودية، كما أكد وزير التعليم في حكومة الاحتلال يواف غالانت ذات المعلومات.