صاحب محل صحية ضرب عامل لديه بالبوري فقتله

ألقت قسم شرطة الشهباء القبض على صاحب محل قام بضرب شاب يعمل لديه عدة ضربات على رأسه أدت لوفاته .



أُخبر قسم شرطة الشهباء في حلب بدخول مواطن إلى العناية المركزة في المشفى يدعى (محمد. ل) يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً”.



و “تمّ إسعافه من المحل الذي يعمل فيه والمعدّ لبيع الأدوات الصحية إثر سقوطه على الأرض وفق ما ادعى صاحب المحل المذكور”.



ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن قسم شرطة الشهباء من كشف ملابسات الحادثة وقام بإلقاء القبض على صاحب المحل المذكور المدعو (محمد . ع)”.



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ضرب الشاب ببوري بلاستيكي قاسي على رأسه عدّة ضربات بسبب تأخره المستمر عن العمل ما أدى إلى فقدانه الوعي”.



وبعد إسعافه إلى المشفى المذكور فارق الحياة بسبب النزف الدماغي والوزمة الدماغية التاليين لكسور في عظام الجمجمة “.



وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه.