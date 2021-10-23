شويغو يحذر من عواقب تهديد روسيا بالسلاح النووي

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن حلف الناتو يحشد قواته على حدود روسيا محذراً من عواقب مثل هذه التحركات بالنسبة لأوروبا نفسها.



ونقل موقع روسيا اليوم عن شويغو قوله رداً على تصريحات لوزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور دعت فيها الناتو إلى ضرورة ردع روسيا باستخدام التهديد النووي يتعين على وزيرة الدفاع الألمانية أن تعرف جيداً كيف سبق أن انتهت مثل هذه التحركات بخصوص حشد قوات على حدود روسيا بالنسبة لألمانيا وأوروبا مشدداً على أن الأمن في أوروبا لا يمكن إلا أن يكون شاملاً دون المساس بمصالح روسيا.



وأضاف شويغو الناتو ليس مستعداً اليوم لحوار متكافئ حول مختلف القضايا… فضلاً عن ذلك فإن تنفيذ الحلف خطة ردع في أفغانستان انتهى بكارثة يضطر الآن العالم بأسره للتعامل معها.



وكانت كرامب كارنباور قالت تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن أن الناتو يدرس سيناريوهات ردع إقليمية لمنطقتي البلطيق والبحر الأسود وربما أيضاً في المجال الجوي باستخدام أسلحة نووية.. إنه ينبغي للحلف أن يظهر لروسيا بكل وضوح استعداده لاستخدام مثل هذه الوسائل.