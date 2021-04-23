شرطة جرمانا تضبط سوزكي تتاجر بـ الخبز المدعوم

اشتبهت دورية من شرطة جرمانا بريف دمشق بسيارة نوع سوزكي محملة بكميات كبيرة من مادة الخبز المدعوم، فتم توقيف سائقها المدعو ( عبد الله. ص ) وبرفقته الحدث ( باسل . ع ) وضبط في السيارة كمية /605 / ربطات من مادة الخبز، وبالتحقيق معهما اعترفا بحصولهما على كميات الخبز المدعوم من الفرن الآلي بجرمانا بالتواطؤ مع أحد العاملين فيه لقاء مبلغ مائة وتسعة آلاف ليرة سورية وبموجب رخصة منتهية الصلاحية، وذلك ليتم بيعها فيما بعد للمواطنين في محلة (حجيرة) بريف دمشق بأسعار زائدة، وبالتحري عن العامل المذكور تبين أنه متواري .



وتم حجز السيارة وسلمت الكميات المصادرة إلى مديرية التجارة وحماية المستهلك، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص والبحث عن العامل المتواري حتى إلقاء القبض عليه .



المصدر : وزارة الداخلية