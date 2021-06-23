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شباب الضفة يواصلون الإرباك الليلي للاحتلال في نابلس

واصل الشبان الفلسطينيون في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربيّة المحتلة فعاليات الإرباك الليليّ للاحتلال والمستوطنين.

وتجدّدت فعاليات الإرباك الليليّ بالقرب من البؤرة الاستيطانيّة "أفيتار" التي شرع المستوطنون في إقامتها في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس قبل 50 يوماً، وأضرم الشبّان النار في المئات من إطارات الكاوتشوك في محيط البؤرة الاستيطانيّة. 

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن إخطارات الهدم التي وزعتها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية منذ الخميس الماضي، وصلت إلى 34.

كما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة عبد الرحمن أحمد عبيد على هدم منزلها في قرية العيساوية، بعدما سلّمت البلدية بلاغاً للعائلة تطالبها فيه بهدم البيت أو دفع  300 ألف شيكل.

واعتصم أهالي الأسرى الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة في الضفة الغربية مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الأسرى خصوصاً المضربين عن الطعام وهم الغضنفر أبو عطوان والشيخ خضر عدنان والشيخ جمال الطويل.

وقالت مصادر طبية إن ضابطاً في جهاز الأمن الفلسطيني استشهد على إثر اعتداء المستوطنين عليه قرب نابلس.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 20 فلسطينياً خلال تصدّيهم لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ويخوض الأسير القيادي في حركة حماس جمال الطويل من رام الله، منذ 20 يوماً، إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاستمرار الاحتلال باعتقال ابنته منذ عدة أشهر.

كما يواصل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ اول الشه الجاري، وفق ما أعلنت عائلته.