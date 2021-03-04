شاب يحرق نفسه محاولاً الانتحار بريف الحسكة

أقدم شاب على حرق نفسه بريف الحسكة، في حين أصيب فتى يبلغ 12 عاماً لصعقة كهربائية قوية، ظهر أمس الثلاثاء، لدى تواجده داخل أحد مراكز تحويل الكهرباء في مدينة القامشلي شمالي الحسكة.



وأفادت مصادر محلية بريف الحسكة أن الشاب “خيرو حميد العزو” في قرية العاكولة غرب بلدة تل حميس ٣ كم شمالي الحسكة أقدم على حرق نفسه محاولاً الانتحار، بعد وضع المحروقات على جسده وإحراقه ظهر الثلاثاء.



وتابعت المصادر أن الشاب أصيب بحروق شديدة تم نقله على أثرها إلى المستشفى الوطني في مدينة القامشلي لتلقي العلاج الضروري.



من جانب آخر، أسعف الفتى مهند محمود ابراهيم 12 عاماً، من سكان قرية خربة عمو بريف مدينة القامشلي بعد تعرضه لصعقه كهربائية.



وبينت مصادر محلية أن الفتى مهند تعرض لإصابات بليغة ومن المرجّح أن يتم نقله إلى مشافي دمشق نتيجة حروقه الشديدة.



وجرت الحادثة في مركز تحويل الكهرباء الكائن في حي السياحي وسط القامشلي الواقع تحت سيطرة ميليشيات “قسد”.





أثر