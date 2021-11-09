سيدات سورية يفزن على سيدات ايران بكرة السلة

استهل منتخب سورية للسيدات لكرة السلة مشواره ببطولة كأس آسيا للمستوى الثاني المقامة في العاصمة الأردنية عمان بالفوز على نظيره الإيراني بنتيجة 78-71 نقطة وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخب لبنان.



منتخبنا دخل المباراة وعينه على الفوز فتألق في الربع الأول وحسمه لمصلحته بواقع 22-13 نقطة وتقدم مجدداً في الربع الثاني بواقع 21-17 نقطة وعزز تقدمه في الثالث لينهيه بنتيجة 25-15 نقطة ورغم تأخره بالربع الرابع بنتيجة 10-26 نقطة إلا أن الفوز كان حليفه فأنهى المباراة لمصلحته 78-71 نقطة.



وسيواجه منتخبنا نظيره اللبناني غداً في الجولة الثانية وفي حال فاز منتخبنا فسيتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي قسمت فيها الفرق المشاركة الى مجموعتين ضمت كل واحدة ثلاثة منتخبات حيث يلعب في الثانية منتخبات الأردن وإندونيسيا وكازاخستان.



وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها من مرحلة واحدة في الدور الأول وفي ختامه يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى نصف النهائي فيما يلعب الثاني في المجموعة الأولى مع الثالث من المجموعة الثانية والثاني في الثانية مع الثالث في الأولى ويتأهل الفائزان في هاتين المباراتين إلى نصف النهائي.



وسينتقل فقط المنتخب الذي سيحصل على المركز الأول في ختام البطولة من المستوى الثاني إلى المستوى الأول والذي يضم الفرق الأكثر تطوراً.