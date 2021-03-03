سفير سعودي: «محمد بن سلمان» يستحق جائزة «نوبل للسلام»

أثار وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، الجدل بعدة تصريحات أطلقها في مقابلة تلفزيونية، أبرزها أن «ولي العهد محمد بن سلمان يستحق جائزة نوبل للسلام، وأحمد شفيق هو من فاز بانتخابات مصر بعد ثورة يناير، أمام محمد مرسي». وقال قطان إن «نتيجة الانتخابات قلبت بسبب تدخل السفيرة الأمريكية في القاهرة "آن باترسون" وقتها».



وأكد أن «التلفزيون المصري أعلن نبأ فوز أحمد شفيق»، ونسب إلى الصحفي المصري مصطفى بكري إعلانه أن «قوات الأمن توجهت إلى منزل أحمد شفيق لحمايته».



وعندما كان قطان سفيراً للسعودية في القاهرة في ذلك الوقت، قال: «أنا رفعت في تقريري بعد إعلان مرسي رئيساً، وكتبت: «الحمد لله أنه محمد مرسي هو اللي فاز لأن مصر كانت ستحترق»، لأن الإخوان المسلمين سيطروا على الشارع المصري وعلى كل كبيرة وصغيرة وركبوا الموجة إضافة إلى أنه ستنفضح أعمالهم خلال هذه السنة، وكانت توقعاتي أن هؤلاء لن يحكموا مصر».



وبحسب قطان، أن «وزير الخارجية سعود الفيصل قدمه إلى كلينتون، وطلب منه أن يعطيها فكرة عن توقعاته»، وقال لها أنذاك، إن «القوات المسلحة المصرية لن تسمح للإخوان المسلمين أن يحكموا مصر».



على صعيد آخر، اعتبر وزير الدولة السعودي أن «محمد بن سلمان يستحق جائزة نوبل للسلام لأنه مهندس اتفاق جدة التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا».