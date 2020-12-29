“قسد” تحاصر قرية في ريف الحسكة بأكثر من 13 مصفحة عسكرية أمريكية
الدفاع السورية: الجيش للحرب، والجيش للإعمار
السفير حداد : حبوب ومحروقات وأسمدة روسية ستصل إلى سوريا بشكل شهري
الاحتلال التركي ينسحب من نقطة مراقبة محاصرة في “جبل عندان” بريف حلب
الجيش اللبناني يلقي القبض على المتورطين في إحراق مخيم اللاجئين السوريين
الجيش يستمر بقصف مواقع للمسلحين
دمشق توجه رسالة للقضاء اللبناني بخصوص حريق مخيم اللاجئين
نقطة مراقبة «جبل عندان» بحلب خالية من الاحتلال التركي
تعزيزات للجيش إلى مطار الطبقة العسكري
اقتلاع أشجار الزيتون والاستيلاء على أراضٍ.. هكذا تتآمر أنقرة لتكريس الاحتلال
“قسد” تواصل الاعتقالات والتجنيد الإجباريّ.. واستهدافات تلاحق آلياتها
الدفاع الروسية: 32 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة
محور عين عيسى يشهد اشتباكات عنيفة وبدء حركة نزوح
الخارجية : تطالب مجدداً بعض أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم
وفاة طفل بمخيم الهول في ريف الحسكة

سعر الذهب عند 150 ألف ليرة

قال نقيب الصاغة في محافظة دمشق غسان جزماتي إن “أسعار الذهب في الأسواق المحلية بلغت بالنسبة لغرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 150 ألف ليرة سورية في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 128571 ليرة سورية”.

وأضاف، بحسب صحيفة “الثورة”، أن “الليرة الذهبية السورية بلغ سعرها 1,240 مليون ليرة سورية في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية 5,500 ملايين ليرة سورية.

وبلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,300 مليون ليرة سورية لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,240 مليون ليرة سورية ، بحسب جزماتي

وبين نقيب الصاغة أن “سعر الأونصة ارتفع بمقدار لم يتجاوز 10 دولارات كحد أقصى ليصل سعرها النهائي قبل الإقفال إلى 1883 دولار”، مقللاً في الوقت نفسه من أهمية هذا الارتفاع لجهة انعكاسه على الأسعار المحلية وحتى العالمية منها.

يذكر أن حجم مبيعات الذهب يناور ضمن هامش 300 غرام ارتفاعاً أو انخفاضاً متراوحاً ما بين 3000 إلى 3300 غرام من الذهب ، بحسب ما أفاد به جزماتي.