سعر الذهب عند 150 ألف ليرة

قال نقيب الصاغة في محافظة دمشق غسان جزماتي إن “أسعار الذهب في الأسواق المحلية بلغت بالنسبة لغرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 150 ألف ليرة سورية في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 128571 ليرة سورية”.



وأضاف، بحسب صحيفة “الثورة”، أن “الليرة الذهبية السورية بلغ سعرها 1,240 مليون ليرة سورية في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية 5,500 ملايين ليرة سورية.



وبلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,300 مليون ليرة سورية لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,240 مليون ليرة سورية ، بحسب جزماتي



وبين نقيب الصاغة أن “سعر الأونصة ارتفع بمقدار لم يتجاوز 10 دولارات كحد أقصى ليصل سعرها النهائي قبل الإقفال إلى 1883 دولار”، مقللاً في الوقت نفسه من أهمية هذا الارتفاع لجهة انعكاسه على الأسعار المحلية وحتى العالمية منها.



يذكر أن حجم مبيعات الذهب يناور ضمن هامش 300 غرام ارتفاعاً أو انخفاضاً متراوحاً ما بين 3000 إلى 3300 غرام من الذهب ، بحسب ما أفاد به جزماتي.