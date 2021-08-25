النار تعرقل تنفيذ اتفاق درعا... مؤقتاً
الميليشيات تحاول إفشال اتفاق التسوية في درعا
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب سفيرها
الخارجية ترفض افتتاح “ممثلية للإدارة الذاتية ” لدى سويسرا
لقاء سوري ــ عراقي ــ تركي مرتقب... ماذا سيبحث؟
روسيا تعلن إجراء مناورات بحرية مع إيران والصين في منطقة الخليج
من كابل إلى إدلب: طالبان في بيتنا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين بريف دير الزور الشرقي
قياديو "قسد": حديث الرئيس الأسد عن اللامركزية إيجابي
خسائر كبيرة في مخزون بحيرة الفرات بسبب “استيلاء تركيا” على مياه سوريا
“قيصر” يراقب سوريا: الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان
الدفاع الروسية 28 اعتداء إرهابي في إدلب
مصدر أمني سوري يكشف عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة
الجيش يستقدم تعزيزات عسكرية جديدة لإعادة الاستقرار إلى درعا البلد

روسيا ترسل أربع طائرات لإجلاء أكثر من 500 مواطن من أفغانستان

نظم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن روسي من أفغانستان بواسطة طائرات النقل العسكرية (MTA)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها.

وجاء في البيان: "بالنيابة عن رئيس الروسي، نظم وزير دفاع الروسي،الجنرال سيرغي شويغو، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن بطائرات نقل عسكرية من أراضي جمهورية أفغانستان الإسلامية من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا".

يشار إلى أنه من أجل الإجلاء، تم إنشاء مجموعة جوية من أربع طائرات نقل عسكرية، والتي ستتواجد في أقرب وقت ممكن في مطار أوليانوفسك.

وأكد البيان أن على كل طائرة روسية يوجد فرق من الأطباء العسكريين لتقديم المساعدة والدعم لمن تم إجلاؤهم. كما سيتم تزويد جميع الطائرات بإمدادات المياه والطعام والبطانيات.

وجاءت سيطرة حركة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد إلى الإمارات.