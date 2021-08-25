روسيا ترسل أربع طائرات لإجلاء أكثر من 500 مواطن من أفغانستان

نظم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن روسي من أفغانستان بواسطة طائرات النقل العسكرية (MTA)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها.



وجاء في البيان: "بالنيابة عن رئيس الروسي، نظم وزير دفاع الروسي،الجنرال سيرغي شويغو، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن بطائرات نقل عسكرية من أراضي جمهورية أفغانستان الإسلامية من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا".



يشار إلى أنه من أجل الإجلاء، تم إنشاء مجموعة جوية من أربع طائرات نقل عسكرية، والتي ستتواجد في أقرب وقت ممكن في مطار أوليانوفسك.



وأكد البيان أن على كل طائرة روسية يوجد فرق من الأطباء العسكريين لتقديم المساعدة والدعم لمن تم إجلاؤهم. كما سيتم تزويد جميع الطائرات بإمدادات المياه والطعام والبطانيات.



وجاءت سيطرة حركة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد إلى الإمارات.