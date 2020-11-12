روسيا ترد على تحذير تركيا لأرمينيا

قال الكرملين اليوم، إن «قوات حفظ السلام التي سيتم نشرها في إقليم نارغوني قره باغ ستكون روسية فقط».



وأضاف المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف"، رداً على تحذير وزير الخارجية التركي لأرمينيا من أي انتهاك لوقف إطلاق النار، أن «التنسيق مع تركيا سيكون عبر مركز في أذربيجان».



وتابع "بيسكوف" أنه «لا يمكن لموسكو وأنقرة بحث مسألة نشر قوات حفظ سلام تركية في قره باغ دون موافقة باكو ويريفان».



بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في تصريح اليوم، أن «المراقبين الأتراك لن يكونوا متواجدين في قره باغ»، مشيراً إلى أن «عمل المراقبين الروس والأتراك، سيكون عن بعد باستخدام الطائرات المسيرة».



وكشف "لافروف" أن «مسؤولين أمريكيين وفرنسيين يبحثون في موسكو قريباً، الترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق قره باغ».



يشار إلى أن هذه التطورات جاءت عقب 3 أيام من إعلان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" توصل أذربيجان وأرمينيا، إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه، مع بقاء قوات البلدين متمركزة بمناطق سيطرتها الحالية.