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رسالة سرية من واشنطن إلى طهران بعد الهجوم الأخير في سوريا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين "رفيعي المستوى" أن إدارة الرئيس بايدن بعثت رسالة سريّة إلى إيران بعد الهجمات الأخيرة في سوريا.

وقال أحد مسؤولي الإدارة الأميركيّة: "كانت لدينا خطة دبلوماسيّة وعسكريّة منسقة للغاية. لقد تأكدنا من أن الإيرانيين يعرفون ما هي نيتنا".

وكشف المسؤولون الأمريكيون أن "بايدن ألغى استهداف موقع آخر في سوريا".

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع لويد أوستن نصح الرئيس في اجتماع عقب الهجوم في أربيل بأنه يمكن أن يأخذ وقته لتقرير كيفيّة الرد عسكرياً.

وكانت مقاتلات أمريكية استهدفت موقعاً في سوريا، بمحاذاة الحدود العراقية السورية، وقال البنتاغون إن ذلك جاء رداً على تعرض طواقم أمريكية في مطار أربيل لهجوم صاروخي.