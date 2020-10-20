خلال أسبوع واحد.. تركيا أرسلت أكثر من 1000 مسلح سوري إلى أذربيجان

أكدت مصادر في أرمينيا أن تركيا أرسلت خلال الأسبوع الفائت فقط أكثر من 1000 مسلح من سورية إلى منطقة ناغورني قره باغ.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادرها الخاصة قولها: “يوم الجمعة الماضي أرسل أكثر من ألف مسلح للقتال من سورية إلى منطقة ناغورني قره باغ للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد أرمينيا”.



وأشار المصدر إلى أن هناك دفعات أخرى من المسلحين الذين يستعدون للانتقال إلى ناغورني قاره باغ من سورية.



وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “​وول ستريت جورنال​” الأمريكية في تقريرها أن “مئات المقاتلين السوريين المرتبطين بتركيا انتشروا في منطقة الصراع في ​قره باغ​”، موضحةً أن المئات من أعضاء ​الجماعات المسلحة​ السورية التابعة للاحتلال التركي شاركوا في المعارك بين ​أذربيجان​ و​أرمينيا​.



يشار إلى أن قضية إرسال تركيا لمسلحين تابعين لها إلى جبهات مختلفة بعد إغرائهم بالمال، كانت محط أنظار العديد من الجهات الدولية، لا سيما بعد الإعلان عن مقتل العديد من هؤلاء المسلحين.



يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان كانت قد تجددت، في 27 أيلول الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.