خطة إسرائيلية لضرب أهداف في إيران ولبنان

كشف وزير الدفاع في كيان الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس عن خطة أحدثها جيش الاحتلال لضرب المواقع النووية الإيرانية وأهداف في لبنان، مهدداً أنه مستعد للعمل بشكل مستقل.



وقال غانتس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن "إسرائيل حددت الأهداف داخل إيران، والتي من شأنها أن تضر بقدرتها على تطوير قنبلة ذرية".



وزعم غانتس أن "حزب الله لديه مئات الآلاف من الصواريخ" مدّعياً أن هناك خريطة سرية للأهداف، ومن بينها مناطق مدنية.



وأضاف أن العالم يجب أن يوقفهم قبل ذلك، وإلا فإنّ كيانه سيعمل بشكل مستقل، من باب "الدفاع عن النفس".



وقال غانتس:”"هذه خريطة مستهدفة، نحن مستعدون للقتال".



وكانت تقارير عدّة، تحدثت عن تخطيط جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال على جبهة لبنان على مدى عّدة أيام، ومن الممكن أن تمتد إلى ضرب مواقع لإيران في سوريا.