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خانه التقنين الكهربائي.. وفاة شاب خلال محاولته سرقة أكبال كهربائية

 عثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره في منطقة عين الشمس بريف مصياف صباح اليوم الأربعاء وقد فارق الحياة بالقرب من أحد الأعمدة الكهربائية وقد فارق الحياة.

وقالت مصادر أهلية في ريف مصياف إن الشاب على ما يبدو كان يحاول سرقة أكبال كهربائية مستغلا انقطاع التيار الكهربائي لكن خانه التقنين الكهربائي وأرداه مصعوقاً.

وبحسب المصادر تم نقل الشاب إلى مشفى مصياف الوطني وسيتم الكشف عنه من قبل الطبابة الشرعية لتحديد سبب الوفاة.

يشار إلى أن عدة مناطق في محافظة حماة شهدت سرقة للأكبال الكهربائية من قبل مجهولين بهدف بيع هذه الأكبال والاستفادة من ارتفاع سعر مادة النحاس ما أدى إلى انقطاع للتيار الكهربائي عن هذه المناطق لعدة أيام ريثما تم تأمين أكبال بديله.

 

 

اثر برس