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حميميم: بطاريات "بوك" و"بانتسير" السورية دمرت 6 صواريخ إسرائيلية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت أن بطاريات "بوك" و"بانتسير" السورية روسية الصنع دمرت 6 صواريخ من أصل 8 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية على سوريا.

وقال في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية: "أمس الاثنين، قامت 6 مقاتلات من طراز "F-15" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بانتهكاك المجال الجوي السوري من شمال لبنان، وأطلقت 8 صواريخ على أهداف للدعم اللوجستي" في سوريا.

وأضاف: "بطاريات "بوك مي 2" و"بانتسير أس" السورية روسية الصنع دمرت في محافظة حمص 6 صواريخ من 8 أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية".

وتابع: "على صعيد آخر، أصيب جندي سوري بجروح نتيجة هجوم على القوات الحكومية في محافظة إدلب" شمال غربي سوريا.

 

 


المصدر: "تاس"