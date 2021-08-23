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حملة مداهمات للاحتلال تطال المنطقة الأثرية في سبسطية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات طالت المنطقة الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين للمكان.

قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت لتفريق المرابطين في المنطقة دفاعاً عنها.

هذا وأكّد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن مئات المستوطنين اقتحموا منطقة المسعودية التاريخية التي تضم بقايا أبنية لسكة الحجاز والمقابلة للمنطقة الأثرية.

وأضاف أن الموقع الأثري في سبسطية ضمن برنامج الاقتحامات المخططة من قبل المستوطنين.

جيش الاحتلال يداهم المنطقة الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين للمكان.

الجدير بالذكر أن بلدة سبسطية تضم عدة مواقع أثرية ضاربة جذورها في التاريخ، بينها المقبرة الرومانية، وضريح النبي يحيى ومسجده، وكاتدرائية يوحنا المعمدان، وقصر الكايد ويتسلح المستوطنون بروايات توراتية تزعم "أحقيتهم" بالمكان، كما حصل في مواقع مختلفة من فلسطين المحتلة التي تعرضت للسرقة من قبل الاحتلال، بمزاعم تاريخية لم تثبت صحتها وثبُت كذب عدد منها.