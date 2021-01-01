حمص تودع كوكبة من شهداء الهجوم الإرهابي الغادر على الطريق بين دير الزور وتدمر

بأكاليل الورد والغار وعلى وقع موسيقا الشهيد شيع من مشفى الشهيد عبد القادر شقفة العسكري بحمص كوكبة من الشهداء الذين طالتهم يد الإرهاب في كمين غادر استهدف حافلتهم في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر أمس الأول.



وجرت مراسم التشييع بحضور رسمي وشعبي حيث شارك حشد كبير من أهالي محافظة حمص في تشييع الشهداء تقديراً لقيم الشهادة وتضحيات أهالي الشهداء المؤمنين بأن الوطن تحميه دماء الشهداء وإرادة وتصميم السوريين على دحر الإرهاب.أهالي الشهداء استقبلوا جثامين أبنائهم بالحزن المقرون بالاعتزاز والفخر والأمل بأن تزهر دماء الشهداء نصراً على كل الطامعين بأرض الوطن والقضاء على الإرهاب.



عبد الكريم طيبا والد الشهيد عادل من قرية الشتاية بريف حمص عبر عن اعتزازه باستشهاد ابنه البكر مؤكدا أن هذه الشهادة وسام شرف لكل مواطن سوري يدافع عن وطنه الغالي كما أعربت سهام الحوراني والدة الشهيد علي عيسى برابو وأخواه الشهيدان الحيان المصابان من قرية المشرفة عن اعتزازهم بهذه الشهادة التي تشكل إلى جانب رفاقه الشهداء وتضحيات أبناء سورية وجنود جيشها المدافع عن كل ذرة من ترابها وكرامتها طريقاً للنصر والعزة.



سميرة ونوس عمة الشهيد حسام الدين ونوس ثمنت قدسية الشهادة التي بفضلها ترتفع صروح الوطن ويبقى عزيزاً قوياً في وجه من يراهنون على ضعفه بينما عبر يوسف الزليخ عم الشهيد وسيم سليمان الزليخ عن اعتزازه بشهادة ابن أخيه والتي تضاف إلى سجل من رووا بدمائهم تراب الوطن الغالي مثمناً البطولات التي يقدمها أبطال الجيش السوري الباسل لدحر الإرهاب عن أرض الوطن.



آمال عبد العزيز أخت الشهيد شعبان محمد عبد العزيز الذي استشهد مع ابنه محمد عبرت عن افتخارها بشهادة أخيها ونجله في الكمين الغادر مؤكدة أن صمود الشعب السوري سيبقى شوكة في وجه أعدائه وأن شهادة أبطال جيشه هي بوصلة الانتصار.وكانت حافلة تعرضت لهجوم إرهابي في منطقة كباجب على طريق دير الزور تدمر أمس الأول ما أدى إلى استشهاد 25 مواطناً وإصابة 13 آخرين بجروح.



سانا



