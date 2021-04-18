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حل سحري للقضاء على بطء الإنترنت

كشف مختص في توصيل كابلات الإنترنت عن حل وُصف بالسحري للقضاء على مشكلة بطء الإنترنت المنزلي.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن محمد سعد، وهو فني مختص في توصيل كابلات الإنترنت في الشركة المصرية للاتصالات، أن “هناك حلا سحريا وسريعا عبر قطعة يقوم المستهلك بشرائها ومعروفة باسم الروزيتا، وهي عبارة عن وصلة يتم توصيلها بين السلك والراوتر المنزلي”.

 ويقول الفني: “لا بد من تركيب الروزيتا، وهي القطعة التي ستقوم بشرائها من عند محال الكهرباء، وستقوم بعمل سحري سريع منها تسريع النت وعدم التقطيع، وستلغي ظاهرة بطء الإنترنت تماماً”.

وأوضح أن هناك طريقة تركيب سهلة لهذه القطعة، لافتًا إلى ضرورة الاستغناء عن أي لحامات على الخط حتى يتم الحصول على الخدمة كاملة من سرعة وعدم تقطيع أو بطء، مشيرا إلى أن ثمن هذه القطعة التي سيتم توصليها بين السلك والراوتر تكلفتها ما بين 15 إلى 25 جنيهًا تقريبًا (أي ما يتراوح بين دولار ودولار ونصف).

ويتم توصيل “الروزيتا” بسهولة عن طريق توصيل الأسلاك في طرف، والطرف الآخر سيتم من خلاله إدخال “فيشة” الراوتر، وأكد أن هذه الطريقة إذا تمت بنجاح سيعمل الراوتر بقوة كبيرة، ولن تحدث مشاكل بعد تركيبها، ووقتها سيستمتع بالإنترنت السريع دون تقطيع أو بطء.