حريق يلتهم نحو 75 دونماً في حراج محمية الضمنة على طريق قنوات

تمكن فوج إطفاء السويداء بالتعاون مع فرق الدفاع المدني ومديرية الزراعة ودائرة الحراج ومؤسسة المياه من إخماد الحريق في حراج محمية الضمنة على طريق السويداء قنوات.



وأوضح قائد فوج الإطفاء فادي الداود أن الحريق طال مساحات واسعة ترواحت بين / 50 و75 / دونماً وألحق أضراراً بعدد كبير من الأشجار الحراجية، واستمرت عملية إخماد النيران ساعات متواصلة. مشيراً إلى أنه تم أمس إخماد حريق امتد على مساحة تقدر بين / 12 و15/ دونماً في منطقة وادي المكاسر ببلدة قنوات حيث التهم عدداً من الأشجار الحراجية ( بلوط – سنديان).