حبوب الفحم .. علاج سحري للتخلص من السموم

خلال السنوات الماضية لم يكن أحدٌ يفكر في تناول حبوب الفحم للاستفادة من فوائدها مثلما كان الشعب الروسي يفعل، إذ كانت تلك الحبوب السوداء بمثابة علاج سحري لهم من أجل الكثير من الأمراض سيما التخلص من السموم وطرد المعادن الضارة من الجسم.



ورغم محدوديّة انتشارها إلا أن حبـوب الفحم باتت مؤخراً متواجدة في جميع دول العالم من خلال إضافتها إلى الأطعمة والمشروبات ومعجون الأسنان ومستحضرات التجميل وأشياء أخرى كثيرة وفقاً لما ذكره RIA الروسي.



ما هي حبوب الفحم؟



تُصنع من الفحم النشط أو ما يطلق عليه أيضاً الكربون الفعّال، وهي نفسها التي يتم استخدامها داخل الأقنعة الواقية من الغازات السامة والكيماوية.



وأول استخدام للفحم النشط في الأقنعة الواقية كان خلال الحرب العالمية الأولى، إذ يقوم الفحم بحبس السموم ويمنع تسربها.



والفرق بين الفحم النشط الذي تصنع منه الحبوب وبين الفحم العادي أنّ النشط تم تصنيعه للاستخدام الطبي فقط وذلك عن طريق تسخينه بغاز يتسبب بتمدده، مما يخلق سطحاً مسامياً يحبس السموم.



وتعمل حبـوب الفحم عن طريق الإمساك بالمواد السامة أو الكيماوية بسطحها كما يمكنها امتصاص ما يزيد آلاف المرات من وزنها، فكل حبة فحم لا يزيد مساحة سطحها عن 1 سم بإمكانها امتصاص سموم وذرات وأيونات في مساحة تقدّر بــ 40 ألف متر مربع وفقاً لما ذكره موقع Rebel N Rose البريطاني.



فوائد حبوب الفحم



لحبوب الفحم فوائد كثيرة سنذكرها لكم، لكن قبل ذلك علينا تذكيركم بعدم استخدام هذه الحبوب قبل استشارة الطبيب أو استخدامها في حالات الطوارئ فقط في حال كانت حياتك أو حياة شخص آخر على المحك ليتسنى لكم الوصول إلى المستشفى.



علاج التسمم



تساعد حبـوب الفحم التي تستخدم أساساً كمكون أساسي في الكثير من الأدوية بإبطال مفعول السموم في الجسم، لذلك يعتبر تناولها علاجاً طارئاً وأولياً للتخلص من السموم الناتجة عن تناول جرعات زائدة من الأدوية سيما الأسبرين أو للتسمم الغذائي.

ولأن الجسم غير قادر على امتصاص حبوب الفحم فإنه يغادر الجسم رفقة السموم التي قام بامتصاصها عن طريق البراز وفقاً لما ذكره موقع Rebel N Rose.



في الوقت ذاته سيجب عليكم معرفة أنّ حبوب الفحم لا تمتص جميع أنواع التسمم، على سبيل المثال لا يمكن استخدام هذه الحبوب في امتصاص تسمم الكحول أو أقراص الحديد أو التسمم الناتج عن القلويات القوية.



صحة الكلى



من فوائد حبـوب الفحم الأخرى أنها قادرة على مساعدة الكلى في أداء وظائفها بشكل أفضل عن طريق تصفية سموم الأدوية غير المهضومة، كما أنها قادرة على إزالة السموم التي تخلفها اليوريا وفقاً لما ذكره موقع Medical News Today.



واليوريا هو المنتج النهائي في استقلاب البروتين، ويتم إنتاجه في الكبد عن طريق الكلى، وقد يتسبب زيادة مستوى اليوريا في الجسم بالإصابة بمرض اضطراب دورة اليوريا وهي حالة تسبب تراكم النيتروجين في الجسم على شكل أمونيا وهي مادة شديدة السميّة قد تؤدي إلى حدوث الإصابة بتلف الدماغ أو الغيبوبة أو الوفاة.



التخلص من الغازات



تستطيع حبوب الفحم في مساعدة الإنسان على التخلص من الغازات المعوية عن طريق امتصاصها عبر ملايين الثقوب الصغيرة الموجودة فيها.





وفي دراسة أجريت عام 2012، أخذت عينة صغيرة من الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الغازات الزائدة في الأمعاء نحو 450 ملليغراماً من الفحم النشط 3 مرات يومياً مدة يومين قبل إجراء الفحوصات.



وأظهرت الدراسة أنّ حوالي 34% من المشاركين لاحظوا تحسن أعراض انتفاخ البطن.

لا توجد طريقة محددة لاستخدام الفحم للتخلص من الغازات ولكن توصي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بتناول 1 غ على الأقل قبل 30 دقيقة من كل وجبة وبعدها.



الإسهال



نظراً لاستخدامها كممتص معوي في الجرعات الزائدة وحالات التسمم، فقد ثبت أيضاً أن حبوب الفحم فعالة في علاج الإسهال.



وفي دراسة أجريت في العام 2017 حول استخداماتها للإسهال توصل الباحثون إلى أنّ حبوب الفحم قادرة على منع الجسم من امتصاص البكتيريا والأدوية التي يمكن أن تسبب الإسهال عن طريق حبسها على سطحها المسامي.



كما أشار الباحثون إلى أنه علاج مناسب للإسهال كونه يحتوي على آثار جانبية قليلة مقارنة بالأدوية الشائعة.



تبييض الأسنان



عندما تدخل إلى الأقسام المخصصة للعناية بالصحة في أي سوبر ماركت ستجد عشرات الأنواع من معجون الأسنان الذي يحتوي على الفحم وستجد الكلمة الرئيسية المكتوبة عليه “تبييض الأسنان”.



غالبية منتجات صحة الفم تؤكد أنّ أنواع المعجون التي تحتوي على حبوب الفحم النشط لها فوائد مختلفة مثل:



مضادة فيروسات.



مضادة للجراثيم.



مضادة للفطريات.



تزيل السموم.



تبييض الأسنان.



العناية بالبشرة



أفاد باحثون أن حبوب الفحم النشط يمكن أن تساعد في جذب الجسيمات الدقيقة مثل الأوساخ والغبار والمواد الكيميائية والسموم والبكتيريا، إلى سطح الجلد، لتسهيل إزالتها.



وبما أنّ الفحم النشط يزيل السموم يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل حالات حب الشباب والشوائب الجلدية الأخرى التي قد تعاني منها، كما أنّ له فوائد سحرية في تنظيف آثار المكياج من الوجه.



لاستخدام الفحم النشط على بشرتك امزجي حبّة واحدة من الفحم النشط مع ملعقة صغيرة من جل الصبار وملعقة صغيرة من الماء أو ماء الورد و 5 قطرات من زيت شجرة الشاي ورشة ملح، واستخدميه كماسك للوجه.



مزيل العرق



ليس ذلك فحسب بل حتى إنّ بإمكان حبـوب الفحم أن تخلصك من رائحة العرق عن طريق امتصاص الروائح والغازات الضارة.



كما أنّ بإمكان الفحم المنشط امتصاص الرطوبة الزائدة والتحكم في مستويات الرطوبة على المستوى الجزئي وبالتالي فإن استخدامها يقلل من مستوى التعرق.



تخفيف لدغات ولسعات النحل



يمكن أن يساعد خلط حبتين من الفحم مع قليل من الماء ونشاء الذرة أو مسحوق بذور الكتان في علاج لسعات النحل وطفح اللبلاب السام ولدغات الثعابين ولدغات العنكبوت، ولدغات التسمم الأخرى.



وفي أحد البحوث التي أجرتها كلية الطب في جامعة هارفارد تبيّن أنّ الكمادات التي يتم صنعها من حبـوب الفحم يمكنها استخلاص السموم من لدغات الحشرات.



وأخيراً علينا أن نعرف أنّ حبوب الفحم مستخدمة منذ الطب البديل من القدم كمادة مزيلة للسموم من الجسم ولكن الآن حتى بدأ العلماء في إثبات صحة كل هذه المعلومات.



ورغم ذلك يبقى موضوع استشارة الطبيب قبل استخدام هذه الحبوب السحرية أفضل طريقة لضمان استخدامها بالشكل الصحيح.



عربي بوست