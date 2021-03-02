حالة الطقس 2/3/2021

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مع نهاية الأسبوع سريع التأثير مع أمطار أكثر شمولية مصحوبة بالعواصف الرعدية وغزيرة أحياناً خاصة على المناطق الشرقية والبادية.



ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.



والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، ليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام.



بالنسبة ليوم غد الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على المناطق الساحلية، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها في المناطق الجنوبية والوسطى وأعلى من المعدل في باقي المناطق لمثل هذه الفترة من السنة.



والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الجنوبية والبادية، تتحول الى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق.