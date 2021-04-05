جريمة قتل بشعة في بلدة الزهراء التابعة لناحية نبل في حلب

عند تمام الساعة الثانية والنصف فجراً من تاريخ 2021/4/5 حصلت جريمة قتل في بلدة الزهراء التابعة لناحية نبل في ريف حلب ذهب ضحيتها كل من المدعو ( منذر . د ) وعمره / 27 / عاماً وزوجته المدعوة (ياسمين . د ) عمرها / 20 / عاماً ، وعمه المدعو ( إبراهيم . د ) عمره / 39 / عاماً والطفلتين ( شهد . د ) عمرها / 3 / ثلاثة أعوام و( رهف . د ) عمرها عاماً واحد .



توجهت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودوريات من ناحية نبل وفرع الأمن الجنائي في حلب والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة .



بالساعة الثانية والنصف فجراً من تاريخ 2021/4/5 حصلت جريمة قتل في بلدة الزهراء التابعة لناحية نبل في ريف حلب ذهب ضحيتها كل من المدعو ( منذر . د ) وعمره / 27 / عاماً وزوجته المدعوة (ياسمين . د ) عمرها / 20 / عاماً ، وعمه المدعو ( إبراهيم . د ) عمره / 39 / عاماً والطفلتين ( شهد . د ) عمرها / 3 / ثلاثة أعوام و( رهف . د ) عمرها عاماً واحد .



توجهت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودوريات من ناحية نبل وفرع الأمن الجنائي في حلب والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة .