توقيف مطلوب بجرائم سرقة ومخدرات في اللاذقية

بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية عن وجود أحد المطلوبين الخطيرين بجرائم السرقة وتعاطي المواد المخدرة المدعو ( نورس . ح) مواليد ١٩٨٦ في منزله والذي يتخذ منه وكراً لممارسة جرائمه قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بمداهمة منزله أصولاً وتمكن من إلقاء القبض عليه رغم محاولته ممانعة الدورية مستخدماً بندقية حربية ومتخذاً من زوجته درعاً بشرياً مهدداً بقتلها في حال اقتراب العناصر منه، حيث قام المذكور بإطلاق عدة عيارات نارية باتجاه عناصر الدورية فتم التعامل معه والسيطرة عليه ومصادرة البندقية مع إحدى عشر مذخر و(٢٤٠) طلقة، وبتحري منزله عثر فيه على عشرة قنابل وجهازي لاسلكي نوع (تيترا) وثلاث كاميرات مراقبة مع جهاز تسجيل ( DVR) مركبة حول منزله لمراقبة الدوريات الأمنية.



وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه عدة إذاعات بحث وطلبات بجرائم السرقة وتعاطي المواد المخدرة تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص.