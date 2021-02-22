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توقيف شبكة تعاطي وترويج مواد مخدرة من قبل قسم شرطة الصليبة في اللاذقية

وردت معلومات إلى قسم شرطة الصليبة في اللاذقية حول وجود أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة .

ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن قسم شرطة الصليبة في اللاذقية من توقيف شبكة تعاطي وترويج مواد مخدرة مؤلفة من ستة أشخاص وهم المدعوون (زكريا . ع) (فادي . س) (محمد . ش) و(عبد الكريم . ش) و(أحمد . ش) و(هادي . ش)، وذلك بالقرب من المشفى الوطني في اللاذقية، وضبط بحوزتهم بعض الحبوب المخدرة وتمت مصادرتها ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التعاطي والترويج للمواد المخدرة بمختلف أنواعها بالاشتراك مع أشخاص آخرين جميعهم من أرباب السوابق بجرائم التعاطي والاتجار ومطلوبين لجهات أمنية أخرى.

مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.