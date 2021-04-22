توضيح من إدارة فندق ومنتجع لاميرا في اللاذقية حول سعر الغرفة في العيد

أصدرت إدارة إدارة فندق ومنتجع لاميرا في اللاذقية توضيحا حول ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن متوسط سعر الليلة الفندقية في اللاذقية 400 ألف ليرة في عيد الفطر السعيد.



وأضافت.. إن أسعارنا خلال فترة عيد الفطر السعيد تبدأ من 150000 ل.س للغرفة وتنتهي بمبلغ 275000 ل.س للغرفة المزدوجة البحرية بالطوابق الديلوكس.



وأشارت إلى أن الأسعار المعلنة تتضمن وجبة الإفطار الصباحي لشخصين والضريبة الحكومية.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا خبرا مفاده أن متوسط سعر الليلة الفندقية في اللاذقية 400 ألف ليرة في العيد .