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توالي توريدات القمح الروسي لمرفأٔي طرطوس واللاذقية

تتوالى توريدات الأقماح الروسية إلى مرفأي طرطوس واللاذقية تنفيذاً لعقد المليون طن الموقع بين السورية للحبوب وإحدى أهم الشركات الروسية العاملة في هذا المجال.

ويؤكد حسان سليمان مدير فرع حبوب طرطوس أنه يتم الآن تفريغ باخرتي قمح في طرطوس ومثلها في اللاذقية والعملية مستمرة بدون انقطاع وأن كامل المطاحن العامة والخاصة العاملة في القطر تعمل بكامل طاقتها الطحنية، حيث يتم إيصال الأقماح إليها بالشاحنات وعربات القطار بمعدل مئٔتي شاحنة يومياً من مرفأ طرطوس وحده.


وأشاد سليمان بتعاون الجميع في هذا المجال لتسريع عمليات تفريغ البواخر وشحن الأقماح إلى المحافظات، وأن عمليات التوريد مستمرة لحين موسم حصاد القمح في بلادنا، ولن يكون هناك أي نقص في كميات الدقيق، وأكد أن التوريدات محصورة بالأقماح وليس بالطحين بسبب توفره وعدم الحاجة لاستيراده.

وأشار سليمان إلى أنه يتم تأمين المازوت للشاحنات بدون توقف وضمن زمن البطاقة الذكية (خمسة أيام)، وهناك لجان من كافة الجهات المعنية تتواجد في مكتب نقل البضائع والمرفأ تتابع حركة الشاحنات وتفريغ البواخر منعاً لأي تأخير وتلبية ومعالجة كافة الإشكالات على مدار الساعة.

 



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