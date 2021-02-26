توالي توريدات القمح الروسي لمرفأٔي طرطوس واللاذقية
تتوالى توريدات الأقماح الروسية إلى مرفأي طرطوس واللاذقية تنفيذاً لعقد المليون طن الموقع بين السورية للحبوب وإحدى أهم الشركات الروسية العاملة في هذا المجال.
ويؤكد حسان سليمان مدير فرع حبوب طرطوس أنه يتم الآن تفريغ باخرتي قمح في طرطوس ومثلها في اللاذقية والعملية مستمرة بدون انقطاع وأن كامل المطاحن العامة والخاصة العاملة في القطر تعمل بكامل طاقتها الطحنية، حيث يتم إيصال الأقماح إليها بالشاحنات وعربات القطار بمعدل مئٔتي شاحنة يومياً من مرفأ طرطوس وحده.
وأشاد سليمان بتعاون الجميع في هذا المجال لتسريع عمليات تفريغ البواخر وشحن الأقماح إلى المحافظات، وأن عمليات التوريد مستمرة لحين موسم حصاد القمح في بلادنا، ولن يكون هناك أي نقص في كميات الدقيق، وأكد أن التوريدات محصورة بالأقماح وليس بالطحين بسبب توفره وعدم الحاجة لاستيراده.
وأشار سليمان إلى أنه يتم تأمين المازوت للشاحنات بدون توقف وضمن زمن البطاقة الذكية (خمسة أيام)، وهناك لجان من كافة الجهات المعنية تتواجد في مكتب نقل البضائع والمرفأ تتابع حركة الشاحنات وتفريغ البواخر منعاً لأي تأخير وتلبية ومعالجة كافة الإشكالات على مدار الساعة.
البعث