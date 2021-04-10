تعلموا السرقة من "اليوتيوب" واستخدموا كرة "التنس" لفتح السيارات

أثناء تجوال إحدى دوريات ناحية ببيلا ومركز شرطة السيدة زينب وبالجرم المشهود وأثناء قيام كل من المدعو (ع،خ) و المدعو (م،خ) بفتح سيارة نوع كيا ريو ليلاً ، تم إلقاء القبض عليهما من قبل عناصر الدورية حيث حاولا الممانعة كونه بحوزتهما سلاح مذخر وقنبلة يدوية ولكن تم السيطرة عليهما ، تم إحضارهما إلى مركز الناحية وبالتحقيق مع المدعو (ع) اعترف بإقدامه على سرقة السيارات بالاشتراك مع المدعو (م) منذ حوالي ثلاثة شهور حيث تم سرقة أكثر من ثماني سيارات مختلفة النوع في السيدة زينب وإيصالها لمحلة خربة الورد في ريف دمشق وتسليم السيارات المسروقة لكل من المدعو (ع . د) و (ا . ا) ليتصرفوا بها بعد تفكيكها وبيعها بمبالغ زهيدة، كما اعترف المدعو (ع) أنه تعلم سرقة السيارات عن طريق برنامج ( اليوتيوب ) وفتحها بطريقة استخدام كرة التنس وكسر وخلع ومفاتيح مختلفة الأشكال ومفاتيح مطابقة .