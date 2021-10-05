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تعزيزات عسكرية ضخمة نحو إدلب

شهدت الساعات القليلة الماضية وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للجيش إلى مناطق التماس مع المجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي.

وأكد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية ضخمة ونوعية إلى جبهات ريف إدلب الجنوبي، شملت دبابات ومدرعات وآليات عسكرية وجنود.

ووفقاً للمصدر، شملت التعزيزات عربات عسكرية ومعدات لوجستية وفرق اقتحام تابعة للجيش السوري، ضمن خطة لرفع كامل الجاهزية على محاور الاشتباك مع المجموعات  في جبل الزاوية وسهل الغاب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.