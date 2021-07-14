تعرفوا على أثرى 10 عائلات في العالم

1- عائلة والتون



الثروة المقدرة: 215 مليار دولار

تعد عائلة والتون أغنى عائلة في أمريكا، وبحسب بعض المقاييس، فإنها أغنى عشيرة في العالم.



في عام 2020، بلغت ثروة كل من جيم وأليس والتون 54 مليار دولار، واحتلا المرتبتين رقم 8 ورقم 9 على التوالي، على قائمة فوربس السنوية لأصحاب المليارات.



تملك العائلة سلسلة متاجر وول مارت الشهيرة Walmart، وتدر عليها أرباحاً قدرت عام 2020 بـ524 مليار دولار. تملك الشركة 11410 متاجر حول العالم، نصفها بأمريكا ورثتها عن الوالد المؤسس سام والتون في ستينيات القرن الماضي.





2- عائلة مارس



120 مليار دولار



مِن اسمها، فإن عائلة مارس تملك شركة مارس التي تنتج ألواح الشوكولاتة الأشهر حول العالم، كما قدمت شوكولاتة m&m التي تحظى بشهرة عالمية.



تقدَّر ثروة العائلة بـ120 مليار دولار ويديرها الشقيقان جاكلين وجون مارس اللذان ورثا عن جدهما الإمبراطورية العالمية، ليشكلا الجيل الرابع من إدارة عملاق الشوكولاتة في أمريكا والعالم.





3- عائلة كوش



تقدَّر ثروة هذه العائلة بـ109.7 مليار دولار، وتشتهر في أمريكا بحضورها في الأروقة السياسية وتمويل المرشحين ومؤسسات الدراسات ومِنح دراسية وغيرها الكثير من المفاصل الهامة في الحياة السياسية بأمريكا.



جَنَت العائلة ثروتها من قطاع النفط، ويدير الأخوان تشارلز وديفيد إمبراطوريتهما بولاية كنساس، بينما يمارسان نفوذهما السياسي على الحزب الجمهوري في واشنطن، وغالباً ما يتعرضان لتحقيقات من المكتب الفيدرالي في ممارسات الشركة وتأثيرها على البيئة.



4- آل سعود



قدرت Bloomberg ثروة العائلة المالكة السعودية بـ95 مليار دولار. وقالت إن العلاقات مع أرامكو السعودية، الشركة الأكثر ربحية في العالم والعملاق في صناعة النفط، تضمن نمو ثروة العائلة المالكة.



ولفتت إلى أنه من الصعب إجراء تقييم دقيق لثروة آل سعود، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العائلة تضم ما يصل إلى 15000 فرد، أسس العديد منهم شركاتهم الخاصة وأعمالهم التجارية.



5. عائلة أمباني – ريلاينس إندستريز



الثروة المقدرة: 81.3 مليار دولار



تعد المجموعة الصناعية الهندية Reliance Industries، الشركة الآسيوية الوحيدة في هذه القائمة وربما الأقل شهرة للقراء العاديين.



ومع ذلك، فإن الرئيس التنفيذي موكيش أمباني، الذي أسس والده الراحل الشركة في عام 1957، يحتل المرتبة الـ21 في قائمة فوربس للمليارديرات، حيث يشرف على عمليات تكرير الشركة والبتروكيماويات والنفط والغاز والمنسوجات.

ويدير شقيقه أنيل الشركات العاملة في الاتصالات وإدارة الأصول والترفيه وتوليد الطاقة، حسب ما نشره موقع Business Insider.



6. عائلة دوماس – هيرميس



الثروة المقدرة: 63.9 مليار دولار



أبهرت دار الأزياء الفرنسية “هيرميس” العالم بأوشحتها ورابطات العنق والعطور، إضافة إلى حقائب اليد الشهيرة من كيلي وبيركين.





في القرن التاسع عشر، صمم تييري هيرميس ملابس ركوب الخيل للطبقة الأرستقراطية. واليوم، تزود الشركة أثرياء العالم والمشاهير وحتى نجوم كرة السلة مثل ليبرون جيمس، بقِطعها الفريدة.



كما اتبعت سياسة الدمج بين الأساليب الكلاسيكية القديمة والتكنولوجيا الجديدة، مثل ما حصل عندما تعاقدت مع ساعات Apple التي يبلغ ثمنها 400 دولار، ليصبح ثمن الواحدة منها 1300 إلى 2000 دولار وما فوق.

يشغل أكسل دوماس حالياً منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة ويعد الجيل السادس في إدارة الشركة، ويشغل ابن عمه بيير أليكسيس دوماس منصب المدير الفني، ومعاً يشكلان ثالث أثرى عائلة في فرنسا.



7. عائلة فيرتهايمر – شانيل



الثروة المقدرة: 54.4 مليار دولار



تشتهر دار شانيل الفرنسية للأزياء الراقية بـ”الفستان الأسود الصغير” والعطر رقم 5، وإبداعات المصمم الراحل كارل لاغرفيلد، الذي توفي في 19 فبراير/شباط 2019.



ويدير الأخوان آلان وجيرهارد فيرتهايمر الشركة التي أسسها جدهما مع غابرييل كوكو شانيل.



يحتل الأخوان المرتبة الـ48 في قائمة فوربس للمليارديرات، بثروة صافيةٍ قدرها 17 مليار دولار لكل منهما.



ولا تحصر العائلة نشاطها بدار شانيل، بل توسعت لتشمل كروم العنب وصناعة النبيذ حول العالم وأحصنة السباق، حسب ما نشره موقع Insider.



8- عائلة جونسون



الثروة المقدرة: 46.3 مليار دولار



تقدم هذه العائلة من خلال شركتها Fidelity Investments التي تعد أكبر شركة خدمات مالية في العالم، خدمات استثمارية لملايين الناس.



تدير الشركة الآن حفيدة المؤسس إدوارد جونسون والمدعوة أبيغايل، والتي تحتل المرتبة الـ124 على لائحة فوربس للأثرياء.



9- عائلتا بورينجر بومباش



الثروة المقدرة: 45.7 مليار دولار



تدير هذه العائلة الألمانية شركة أدوية منذ أكثر من 130 عاماً، وهي ثاني شركة أدوية في ألمانيا وتملك شراكات مع 145 شركة، وأكثر من 50 ألف موظف في كل قارة.



10. عائلة ألبريشت – ألدي





الثروة المقدرة: 41 مليار دولار



تملك عائلة ألبريشت الألمانية سلسلة دولية من متاجر البقالة “ألدي” أو Aldi.



توسعت التجارة عندما بدأ الأخوان ثيو وكارل ألبريشت إدارة متجر بقالة والدهما بعد الحرب العالمية الثانية، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر المتاجر في أوروبا.



تملك العائلة أيضاً سلسلة متاجر بقالة أمريكية شهيرة تدعى Trader Joe’s.

ويملك ثيو ألبريشت وشقيقه كارل ثروةً قدرها 17 مليار دولار لكل منهما، ويحتلان المرتبة الـ51 في قائمة فوربس للمليارديرات.



عربي بوست