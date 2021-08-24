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تسرب كميات كبيرة من الفيول الى شاطئ محطة بانياس الحرارية

سيطرت فرق الصيانة في محطة بانياس الحرارية بطرطوس على تسرب الفيول من أحد الخزانات.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس محمود رمضان أن فرق الصيانة في المحطة سيطرت على تسرب الفيول من أحد الخزانات نافياً أن يكون الحادث ناجماً عن عمل تخريبي.

وكان رئيس نقابة عمال الكهرباء في اتحاد عمال طرطوس داوود درويش أكد في وقت سابق السيطرة على تسرب الفيول.

وأوضح أن “تصدعاً واهتراء” في أحد خزانات الفيول بالمحطة الحرارية أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر لافتاً إلى أن الخزان كان مملوءا بكمية 15 ألف طن من الفيول.سانا