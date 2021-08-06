تدهور سيارة إطفاء و”انقلابها” في اللاذقية

تدهورت سيارة إطفاء تابعة لمركز إطفاء الحفة، بريف اللاذقية، وانقلبت، أثناء عودتها من إخماد حريق.



وقال قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر “تدهور سيارة الاطفاء التابعة لمركز اطفاء الحفة، نتيجة عطل فني اثناء عودتها من اطفاء حريق صغير نشب في قرية قشبة بريف الحفة”.



وأضاف “جعفر”: “تسبب انقطاع المكابح بجنوح السيارة، ما ادى لانقلابها، ويتم حالياَ إصلاحها”.



وتابع “جعفر”: “ كانت السيارة تقل ثلاثة عناصر، من بينهم آمر الزمرة، والسائق، ولا إصابات بينهم”



وكان نشب حريق ليل أمس الآربعاء واستمر لـ12 ساعة حتى ساعات الصباح، في قرية الليثونية في ريف الحفة، قدرت مساحته بـ40 دونم، تعرض فيه أحد عمال إطفاء الزراعة، التي شاركت في إخماد الحريق، لإصابة في رأسه (شعر بالجمجمة)، وتم نقله الى المشفى لتلقي العلاج.