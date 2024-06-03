إغلاق 3 محطات وقود لمدة 90 يوماً و45 ضبطاً بحماة

أغلقت حماية المستهلك بحماة 3 محطات وقود لمدة 90 يوماً ونظمت نحو 45 ضبطاً بحق المخالفين ، ومنها ضبط بحق م.اليوسف بمخالفة الاتجار بنحو 68 ربطة خبز وغرمته بأكثر من 1.6 مليون ليرة بعد حجز الكمية وتسليمها لفرع المخابز.

وضبط بحق ن.الزين بمخالفة حيازة وعرض للبيع مواد مجهولة المصدر ، وصادرت المواد وسلمتها الى مستودع مديرية التجارة الداخلية.

وضبط بحق م.قبش بمخالفة خلط و فرم لحم دجاج وغنم ، بشكل مسبق وبكمية تزيد عن الحد المسموح بقصد تحضير وبيع وجبات الكباب للمستهلك.

وضبط بحق ع.اسماعيل بمخالفة حيازة وعرض للبيع مواد بلاستيكية لاتحمل أي بيانات.

وضبط بحق تامري الخضر والفاكهة م.خالد وع.خرسه بمخالفة البيع بسعر زائد للخيار البلاستيكي.

وضبط بحق تاجر الخضر والفاكهة بالجملة والمفرق ب.الكبب ، بمخالفة البيع بسعر زائد للفول الأخضر.

و5 ضبوط بحق المخالفين: م.نوايا و ب.قبقلي و خ.حنتيته و ص.إبراهيم و أ.محفوض ، بمخالفة الشروع بالاتجار بمخصصات المركبات من المازوت من خلال التلاعب بمسار GBS.

و31 ضبطاً بحق مخالفين ارتكبوا مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم حيازة فواتير ، وعدم حيازة سجل تجاري.

كما تم تنفيذ إغلاق لمدة 90 يوماً بحق كل من محطات الأنوار والكيلاني والعزة لارتكابها مخالفات جسيمة .



الوطن