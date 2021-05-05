تخصيص /19150/ هكتار من الأراضي الزراعية للمحاصيل العلفية في حلب

أكد محافظ حلب حسين دياب على أهمية زيادة المساحات الزراعية الخاصة بالمحاصيل العلفية للموسم الحالي خصوصاً للذرة الصفراء وفول الصويا ، لافتاً إلى ضرورة استثمار المساحات المتوفرة لزراعة الذرة التكثيفية على مساحة 19150 هكتاراً.



وأشار السيد المحافظ خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية صباح أمس إلى ضرورة الاهتمام بهذه المزروعات نظراً لأهميتها البالغة للثروة الحيوانية والحد من الاستيراد ، إلى جانب تفعيل مجفف الذرة في دير حافر، لافتاً إلى ضرورة إيجاد بدائل للمساحات غير المزروعة في خطة المحافظة، وإدخال فول الصويا كمحصول علفي لزراعة ألف هكتار في حال توفر البذار.



وتم التأكيد خلال الاجتماع على زيادة الزراعات الصيفية والقطن والبطاطا ، وزيادة المحاصيل العلفية والخضار والفواكه