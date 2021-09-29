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تحديد أسعار أجور عصر الزيتون في طرطوس

أقرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة طرطوس أجور عصر الزيتون في المحافظة من خلال بدل نقدي أو عيني حيث يمكن للمزارع اختيار البدل الذي يراه مناسباً.
حيث تم تحديد مبلغ 135 ليرة لعصر الكيلو غرام الواحد من الزيتون أو نسبة 8 بالمئة من الزيت عيناً في حال قام المزارع بنقل الزيتون من المنزل إلى المعصرة والزيت من المعصرة إلى المنزل والعرجوم لصاحب الزيتون.

وتم تحديد مبلغ 135 ليرة لكل واحد كيلو غرام من الزيتون أو 8 بالمئة من الزيت عيناً في حال قام صاحب المعصرة بنقل الزيتون من المنزل إلى المعصرة والزيت من المعصرة إلى المنزل والعرجوم لصاحب المعصرة إضافة إلى تحديد 115 ليرة لكل واحد كيلو غرام أو 7 بالمئة من الزيت عيناً في حال قام المزارع بنقل الزيتون إلى المعصرة والزيت من المعصرة إلى المنزل والعرجوم لصاحب المعصرة.

وكانت مديرية زراعة طرطوس حددت التقديرات الأولية من ثمار الزيتون للموسم الحالي بـ 50458 طناً.