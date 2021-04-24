تجدد الاشتباكات بين قوات الدفاع الوطني و"الأسايش"

قتل 11 شخصاً وأصيب 44 آخرون إثر الاشتباكات العنيفة بين قوات "الأسايش" المدعومة من "قسد" وقوات الدفاع الوطني في مدينة القامشلي السورية.



الاشتباكات تركّزت في منطقتي الطي والحلو، حيث شهدت المنطقتان محاولات دخول محدودة لقوات "الأسايش".



وكانت اشتباكات اندلعت في حي طي، مساء الثلاثاء الماضي، على خلفية محاولة "الأسايش" اعتقال قيادي في الدفاع الوطني، ليتطور الأمر إلى اشتباكات أدت لوقوع ضحايا في صفوف الطرفين والمدنيين.



وأكدت مصادر أهلية أن تعزيزات كبيرة لـ"قسد" نُقلت من مناطق منبج وأرياف الحسكة إلى محاور الاشتباكات خلال الأيام الماضية.



وتأتي هذه الاشتباكات بعد الاجتماع الذي عقد في القامشلي، يوم أمس الجمعة، والذي انتهى بإعلان وقف إطلاق النار بين قوات الدفاع الوطني و"الأسايش"، والاتفاق على مناقشة الخلافات بين الطرفين باجتماع موسع لإعادة الهدوء إلى المدينة.