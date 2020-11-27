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تأهيل 147مدرسة في درعا وإعفاء جهاز إداري في إحدى مدرسة بدمشق

نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية "بعد زيارة مدرسة زاهي لطفي السمين للبنين في جرمانا بريف دمشق ، وزير التربية الدكتور دارم طباع يوجه بإعفاء كامل الجهاز الإداري وتعيين كادر جديد قادر على إدارة المدرسة بالشكل الأمثل، مؤكداً على زيارة قريبة ثانية لتفقد الواقع التربوي فيها مشدداً على ضرورة تأمين الأطر التعليمية اللازمة والاهتمام بقضايا الطلاب وسلوكهم.
وفي سياق متصل، وفي إطار الجهود المبذولة لتأهيل وترميم المدارس التي تضررت جراء الإرهاب أنهت مديرية تربية درعا ترميم 147 مدرسة خلال الفصل الدراسي الحالي بينما تستمر أعمال الترميم في 36 مدرسة ستوضع في الخدمة مطلع الفصل الدراسي القادم بكلفة إجمالية بلغت 437 مليون ليرة.